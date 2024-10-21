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В России мошенники стали обманывать через поддельные квитанции ЖКХ

В России мошенники стали обманывать через поддельные квитанции ЖКХ

Злоумышленники рассылают жителям ненастоящие квитанции.В России появился новый вид мошенничества, связанный со счетами на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ).

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