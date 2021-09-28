Инфекционист назвал главный «коронавирусный» страх

Врач-инфекционист, кандидат медицинских наук Илья Акинфиев рассказал URA.RU, что в начале пандемии главным страхом, который распространился в обществе, было то, что повторное заражение COVID-19 может резко повысить шансы пациента на летальный исход.
Врач-инфекционист, кандидат медицинских наук Илья Акинфиев рассказал URA.RU, что в начале пандемии главным страхом, который распространился в обществе, было то, что повторное заражение COVID-19 может резко повысить шансы пациента на летальный исход.
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