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Хамство России, переросшее в угрозы. После Алиева заговорили диаспоры. Вышло некрасиво

Хамство России, переросшее в угрозы. После Алиева заговорили диаспоры. Вышло некрасиво

Хамство в адрес России, переросшее в угрозы. После Алиева заговорили диаспоры. Вышло некрасиво.

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Комментарии
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ВУ
Варлам Устрялов
Мутанты явно гордятся тем, что они - дикари--быдло. мутанты только похожи на человекообразных. на самим деле, они -дичайшее зверьё. им место только в диких лесах или в голых степях. мутант - это состояние души идиота. многие наши чиновники поведением очень похожи на мутантов.
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1 д.
ЛЛ
Людмила Лепаева
Даже стыдно что нашу страну так унижают ,а мы только утираемся . На подходе будет Казахстан .Мне жалко жителей Москвы в своей стране ходят и оглядывается .
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1 д.
АП
Александр Поляничко
Бездействие на подобные выпады равны предательству интересов россиин.
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20 час.
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