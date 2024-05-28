🚰 Евпаторийцам на 15% снизят коммуналку за воду в мае Плата за этот ресурс в период с 18 по 25 мая будет автоматически уменьшена из-за проблем с водоснабжением, сообщили в пресс-службе ГУП РК «Вода Крыма».