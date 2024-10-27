В память о погибшем на СВО жителе Тверской области открыли памятную доску

22 октября в Вышневолоцкой школе интернате №1 состоялся торжественный митинг, посвящённый открытию мемориальной доски памяти в честь выпускника этого учебного заведения Сабо Вадима Николаевича, погибшего при исполнении служебного долга в ходе специальной военной операции на территории Украины и награжденного Орденом Мужества посмертно.
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