Гитарист Пугачёвой намекнул на её состояние здоровья: "Это большая беда"

Александр Левшин подтвердил слова певицы об ужасах выступления в Чернобыле, после которого у неё стали комками выпадать волосыАлла Пугачёва после одного из своих визитов в Россию написала своим "недоброжелателям", чтобы они перестали считать волосы на её голове.
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