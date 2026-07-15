«Пенсионный возраст снизят на пять лет». Россиянам объявили о важном изменении

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"тема пенсионного возраста остается одной из самых обсуждаемых, поскольку напрямую затрагивает миллионы граждан" - это единственное, что имело смысл прочитать в статье. Думаю, в предвыборный период, еще и не такие перспективные обещания появятся. Можно ожидать, что некая партия готовит законопроект о включении в трудовой стаж не только период обучения в средней школе, но и пребывание в детских садах и яслях...