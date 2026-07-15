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«Пенсионный возраст снизят на пять лет». Россиянам объявили о важном изменении

«Пенсионный возраст снизят на пять лет». Россиянам объявили о важном изменении

В последние дни в интернете активно обсуждается информация о возможном снижении пенсионного возраста в России сразу на пять лет.

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Комментарии
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с1
са 1
&quot;тема пенсионного возраста остается одной из самых обсуждаемых, поскольку напрямую затрагивает миллионы граждан&quot; - это единственное, что имело смысл прочитать в статье. Думаю, в предвыборный период, еще и не такие перспективные обещания появятся. Можно ожидать, что некая партия готовит законопроект о включении в трудовой стаж не только период обучения в средней школе, но и пребывание в детских садах и яслях...
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1 м.