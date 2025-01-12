"Вопрос выживания России": Колясников показал два кадра, понятные каждому Блогер Сергей Колясников показал два кадра, раскрывающие суть кумиров молодёжи в нашей стране.
Без права на ошибку: изнанка рукопашного боя без пропаганды и сантиментов
Комментарии
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людмила михайлик
Украинцы осознают сейчас,что они русские,Слава Героям России отважным россиянам
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9 час.
FФ
Fvolodya55 Федоров
А где был тот самый командир пославший на верную смерть солдата? Почему он парня не представил к награде? В любом случае, когда возвращается разведчик его подробно допрашивают.
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8 час.
Поля Русс
Врагу никакой пощады….говорит он на русском или нет…неважно….до последнего ….беспощадно…. И на их вопли-сопли плевать…трандец бандеровской вкраине….
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5 час.
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