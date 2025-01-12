Темы дня
Все новостиВсе темы дня
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Темы дня

125 980 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Silver Kont
    Да всех ростовских полицаев давно уже надо сажать на "общие" зоны, их там заждались..."Нездоровая реаль...
  • ВладимиР
    Подонок, предавший предков, веру, страну!Что известно о пр...
  • Зоя Жук
    Это не ростовские сотрудники МВД виноваты, а сотрудники центрального аппарата, которые не внесли изменения в базу дан..."Нездоровая реаль...

Без права на ошибку: изнанка рукопашного боя без пропаганды и сантиментов

Без права на ошибку: изнанка рукопашного боя без пропаганды и сантиментов

"Вопрос выживания России": Колясников показал два кадра, понятные каждому Блогер Сергей Колясников показал два кадра, раскрывающие суть кумиров молодёжи в нашей стране.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
людмила михайлик
Украинцы осознают сейчас,что они русские,Слава Героям России отважным россиянам
Ответить
9 час.
Fvolodya55 Федоров
А где был тот самый командир пославший на верную смерть солдата? Почему  он парня не представил к награде? В любом случае, когда возвращается разведчик его подробно допрашивают.
Ответить
8 час.
Поля Русс
Врагу никакой пощады….говорит он на русском или нет…неважно….до последнего  ….беспощадно…. И на их вопли-сопли плевать…трандец  бандеровской вкраине….
Ответить
5 час.

Картина дня

наверх