Театр абсурда
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Театр абсурда

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Выбрана война. О новых планах Запада на Украине

Выбрана война. О новых планах Запада на Украине

Всё началось с анонсированной отставки Виктории Нуланд. Учитывая возраст отставленной, это может быть концом успешно развивавшейся карьеры внучки местечковых эмигрантов и дочери Йельского профессора, пробившейся в высший эшелон американской политики, причём в самой закрытой и корпоративной его части – по ведомству Госдепа.

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Комментарии
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ВА
Владимир Акулов
Реальное  будущее  легко  предвидеть  ...Как ? Предполагай  самое  худшее...Тогда  не  ошибешься.
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