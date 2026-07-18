За неделю на Москву летели 1892 БПЛА, 207 дронов было сбито на подлёте к городу

За неделю Москву пытались атаковать 1892 украинских беспилотника, большую часть из них силы ПВО нейтрализовали на дальних подступах и 207 дронов сбили на подлёте к городу, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
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