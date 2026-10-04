⚡️ Где в Крыму чаще возникают проблемы с теплоснабжением Проблемы с теплоснабжением чаще возникают на котельных или на тепловых сетях, рассказал генеральный директор ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго» Дмитрий Прилипко.
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