⚡️ Где в Крыму чаще возникают проблемы с теплоснабжением Проблемы с теплоснабжением чаще возникают на котельных или на тепловых сетях, рассказал генеральный директор ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго» Дмитрий Прилипко.