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Рамблер

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Репер P.Diddy не может даже связаться с адвокатами из-за тюремных ограничений

Репер P.Diddy не может даже связаться с адвокатами из-за тюремных ограничений

Адвокаты Шона «Diddy» Комбса испытывают серьёзные трудности с подготовкой защиты по гражданскому иску продюсера Родни «Lil Rod» Джонса — причина в том, что рэпер находится в заключении и у юристов не получается своевременно с ним связаться.

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