ТАСС: Сводный брат нового главкома ВСУ Драпатого живет в Сочи

Сводный брат нового главкома ВСУ Михаила Драпатого раньше жил в Сургуте, а теперь проживает в Сочи. Об этом сообщил ТАСС источник в российских силовых структурах 24 июля, комментируя оскорбительные слова Драпатого о русских и жителях Донбасса.