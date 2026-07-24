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Парламентская газета

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ТАСС: Сводный брат нового главкома ВСУ Драпатого живет в Сочи

ТАСС: Сводный брат нового главкома ВСУ Драпатого живет в Сочи

Сводный брат нового главкома ВСУ Михаила Драпатого раньше жил в Сургуте, а теперь проживает в Сочи. Об этом сообщил ТАСС источник в российских силовых структурах 24 июля, комментируя оскорбительные слова Драпатого о русских и жителях Донбасса.

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