ЦБ хочет расширить перечень сведений о клиентах банков, которые нужно хранить

Банк России прорабатывает вопрос о расширении перечня подлежащих регистрации и хранению сведений о действиях клиентов кредитных организаций и операторов по переводу денежных средств, пишут «Известия» со ссылкой на представителя регулятора.
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