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Царьград

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Сильная метель в Якутии: поисковая операция по спасению пропавших людей

Сильная метель в Якутии: поисковая операция по спасению пропавших людей

В Республике Саха (Якутия) начались поиски мужчины и женщины, которые на микроавтобусе отправились из Якутска в село Сангар.

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