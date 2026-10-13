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Заботкин: рост ВВП России по итогам года окажется ниже прошлогоднего

Заботкин: рост ВВП России по итогам года окажется ниже прошлогоднего

Центробанк ожидает небольшого замедления роста российской экономики. Восстановление производственных мощностей должно поддержать экономику в следующем году и способствовать снижению инфляции.

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