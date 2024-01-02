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Стало известно, куда после начала СВО пропал телеведущий ВГТРК Брилёв

Стало известно, куда после начала СВО пропал телеведущий ВГТРК Брилёв

Брилёв после ухода с "России 1" нашёл для себя перспективы в АргентинеВ "News.ru" узнали, куда после начала специальной военной операции пропал Сергей Брилёв, телеведущий программы "Вести в субботу" на "России 1".

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