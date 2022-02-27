«Горячая линия» по регулированию цен в Приморском крае принимает звонки граждан круглые сутки. Информацию о необоснованно высоких ценах на продукты и прочие товары в торговых точках края приморцы могут оставить по номеру телефона 8 (423) 260-75-15.