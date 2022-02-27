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Слишком дорого — звони: в Приморье заработала «горячая линия»

Слишком дорого — звони: в Приморье заработала «горячая линия»

«Горячая линия» по регулированию цен в Приморском крае принимает звонки граждан круглые сутки. Информацию о необоснованно высоких ценах на продукты и прочие товары в торговых точках края приморцы могут оставить по номеру телефона 8 (423) 260-75-15.

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