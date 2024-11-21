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Собственники квартир в Мытищах перейдут на онлайн-формат общих собраний

Собственники квартир в Мытищах перейдут на онлайн-формат общих собраний

Заместитель главы городского округа Мытищи Иван Яськив на оперативном совещании в администрации представил доклад о переходе на удаленный формат проведения собраний собственников квартир в многоквартирных домах.

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