Возможно ли поверить ему? Конечно, да. Не предаст ли он нас ещё раз в трудную минуту? 50 на 50
Юрий Кот
Любите Отчизну в себе, а не себя в Отчизне
Последнее время в нашем ментальном пространстве происходит масса важнейших событий.
Комментарии
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"Наши"либерасты стараются любым способом нагадить в душу народа,делая его пассивным наблюдателем на возвращение "испуганных патриотов" в Россию.Отвлекая внимание народа от главных событий на "горячие"новости
Миллер и Сечин "управляют" так, что по 5.000.000 рублей за сутки им течёт. Миллионов!
Единажды предавший обязательно опять предаст
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