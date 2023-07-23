Несекретные материалы

14 109 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

Возможно ли поверить ему? Конечно, да. Не предаст ли он нас ещё раз в трудную минуту? 50 на 50

Возможно ли поверить ему? Конечно, да. Не предаст ли он нас ещё раз в трудную минуту? 50 на 50

Юрий Кот Любите Отчизну в себе, а не себя в Отчизне Последнее время в нашем ментальном пространстве происходит масса важнейших событий.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Nikolia Vovchenko
&quot;Наши&quot;либерасты стараются любым способом нагадить в душу народа,делая его пассивным наблюдателем на возвращение &quot;испуганных патриотов&quot; в Россию.Отвлекая внимание народа от главных событий на &quot;горячие&quot;новости
Ответить
9 час.
Виталий Кирпиченко
Миллер и Сечин &quot;управляют&quot; так, что по 5.000.000 рублей за сутки им течёт. Миллионов!
Ответить
9 час.
Юрий Рязанов
Единажды предавший обязательно опять предаст
Ответить
9 час.

Картина дня

наверх