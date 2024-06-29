Приедут со всей России. Как пройдет театральный Шукшинский фестиваль в Барнауле?

Театральный фестиваль по произведениям писателя Шукшина "Здравствуйте, люди!" пройдет уже во второй раз Второй театральный фестиваль по произведениям писателя Шукшина "Здравствуйте, люди!" пройдет с 18 по 27 сентября в барнаульском театре драмы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии