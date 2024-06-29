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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Приедут со всей России. Как пройдет театральный Шукшинский фестиваль в Барнауле?

Приедут со всей России. Как пройдет театральный Шукшинский фестиваль в Барнауле?

Театральный фестиваль по произведениям писателя Шукшина "Здравствуйте, люди!" пройдет уже во второй раз Второй театральный фестиваль по произведениям писателя Шукшина "Здравствуйте, люди!" пройдет с 18 по 27 сентября в барнаульском театре драмы.

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