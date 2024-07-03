На «Метафраксе», перешедшем под контроль РФ, сменился один из ключевых топ-менеджеров

На должность исполнительного директора АО «Метафракс Кемикалс» назначен Максим Нахшунов. Ранее он работал в АО «Росхим», который взял химзавод под управление после того, как предприятие перешло под контроль государства.
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