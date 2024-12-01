Лишившаяся стопы россиянка завоевала титул «Миссис Планета»

Татьяна Федорищева, российская красавица, которая перенесла ампутацию стопы, вновь продемонстрировала свою силу и волю, завоевав престижный титул на международном конкурсе «Миссис Планета», прошедшем в Перу с 25 по 30 ноября.
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