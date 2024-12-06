Лавров: РФ хочет обсудить проблему финансирования исламистов в Сирии

Глава МИД России Сергей Лавров во время беседы с американским журналистом Такером Карлсоном сообщил, что РФ планирует обсудить с Турцией и Ираном, как перекрыть пути финансирования и вооружения исламистских группировок в Сирии.
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