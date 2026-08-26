На МЦД-4 изменится движение поездов с 28 по 30 августа

Департамент транспорта Москвы на официальном канале в Телеграм сообщил об изменении движения поездов на МЦД-4 после 12:00 28 августа по 30 августа включительно Для открытия московского городского вокзала Серп и Молот сотрудники железной дороги будут укладывать новые пути и стрелочные переводы.