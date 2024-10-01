Ушла не от старости? В сети назвали причину странной болезни Елизаветы II: «На руках и запястьях у нее были синяки»

В этом году вскрывается все больше тайн великих личностей. Не успела публика отойти от скандала с P. Diddy, как в сети начала раскрываться новость об уходе королевы Елизаветы II, которая, как говорилось в 2022, скончалась по причине преклонного возраста.
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