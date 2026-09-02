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«Тришкин кафтан ВСУ»: Украина провалила корпусную реформу в самый критический момент

«Тришкин кафтан ВСУ»: Украина провалила корпусную реформу в самый критический момент

Распиаренный на Украине переход на корпусную систему, целью которого было остановить наступление ВС РФ, – так и не принес результатов для ВСУ.

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