Стоматолог Юдина: нужно избегать липнущих к зубам сладостей

Прилипающие к зубам сладости могут негативно сказываться на их здоровье. Чтобы избежать проблем, следует заниматься профилактикой, сообщила стоматолог-терапевт, заведующая стоматологическим отделением «Семейной Поликлиники № 5» Лариса Юдина.
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