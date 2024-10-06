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О квадроберах и юродивых

О квадроберах и юродивых

После   того,   как  в    информационном  пространстве  появились  сообщения  о подготовке в  Госдуме законопроекта о  запрете пропаганды квадроберства  и  прочей  деструктивной идеологии,  на   свет  Божий  снова  повылазили    юродивые,  принявшиеся  кривляться,  глумиться  и  орать,   что  вот  я тоже  квадробер, ибо  меня  при СССР  в  детском   саду   наряжали в  костюм  зайчика.

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