Путь на Одессу открыт, благодаря ракетным ударам ВС России по Николаевской области

ВС России продолжают проведение специальной военной операции на территории Украины и Донбасса. За минувшие сутки русские военные нанесли мощные ракетные удары по инфраструктуре ВСУ в Николаевской области, сообщили в информационном центре МО России.
ВС России продолжают проведение специальной военной операции на территории Украины и Донбасса. За минувшие сутки русские военные нанесли мощные ракетные удары по инфраструктуре ВСУ в Николаевской области, сообщили в информационном центре МО России.
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