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Путь на Одессу открыт, благодаря ракетным ударам ВС России по Николаевской области

Путь на Одессу открыт, благодаря ракетным ударам ВС России по Николаевской области

ВС России продолжают проведение специальной военной операции на территории Украины и Донбасса. За минувшие сутки русские военные нанесли мощные ракетные удары по инфраструктуре ВСУ в Николаевской области, сообщили в информационном центре МО России.

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