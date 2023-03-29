Марочко заявил, что украинские военные используют сельхозтехнику для доставки боеприпасов

Подразделения украинских военных, дислоцированные на Купянском направлении, пользуются сельхозмашинами для прикрытия в целях перевозки боевых припасов, заявил подполковник Народной милиции Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко.
Подразделения украинских военных, дислоцированные на Купянском направлении, пользуются сельхозмашинами для прикрытия в целях перевозки боевых припасов, заявил подполковник Народной милиции Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко.
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