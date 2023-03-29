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Марочко заявил, что украинские военные используют сельхозтехнику для доставки боеприпасов

Марочко заявил, что украинские военные используют сельхозтехнику для доставки боеприпасов

Подразделения украинских военных, дислоцированные на Купянском направлении, пользуются сельхозмашинами для прикрытия в целях перевозки боевых припасов, заявил подполковник Народной милиции Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко.

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