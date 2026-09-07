С начала сезона более 8 тысяч татарстанцев пострадали от укусов клещей

На сегодняшний день в больницы Татарстана с укусами клещей обратились 8155 человек. Из них 1758 детей, сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по РТ.
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