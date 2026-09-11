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Теракт 11 сентября 2001 года, пожарные, которые поднимались

Теракт 11 сентября 2001 года, пожарные, которые поднимались

От автора: это художественный рассказ, основанный на реальных событиях 11 сентября 2001 года. Персонажи вымышлены, но их история — дань памяти всем пожарным Нью-Йорка, поднявшимся в тот день навстречу огню, чтобы спасти незнакомых людей.

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