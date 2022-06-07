Гаубицы НАТО бьют по России: Минобороны сообщило подробности

Начальник Национального центра управления обороной России, руководитель межведомственного штаба генерал-полковник Михаил Мизинцев в ходе брифинга сообщил о вооружении, из которого ведётся обстрел территорий нашей страны, граничащих с Украиной.
Начальник Национального центра управления обороной России, руководитель межведомственного штаба генерал-полковник Михаил Мизинцев в ходе брифинга сообщил о вооружении, из которого ведётся обстрел территорий нашей страны, граничащих с Украиной.
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