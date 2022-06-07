Царьград

4 126 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Konstantin Петров
    5 кубов, это машина дров по цене 10-15 тысяч рублей. Никто не наказывает за горевшие леса и тайгу, где уничтожаются м...Житель Радужного ...
  • Галина Потапчик
    Так пусть сдаст свой паспорт и останется в Израиле!!! Россияне будут рады и Галкин тоже!!! Всеобщее согласие, в Росси...Андрей Норкин одн...
  • Павел К
    Только смерть им.Детали из суда в ...

Гаубицы НАТО бьют по России: Минобороны сообщило подробности

Гаубицы НАТО бьют по России: Минобороны сообщило подробности

Начальник Национального центра управления обороной России, руководитель межведомственного штаба генерал-полковник Михаил Мизинцев в ходе брифинга сообщил о вооружении, из которого ведётся обстрел территорий нашей страны, граничащих с Украиной.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх