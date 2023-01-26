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Australian Open. Расписание пятницы. Хачанов сыграет с Циципасом не раньше 6:30 утра по Москве

Australian Open опубликовал расписание на пятницу, 27 января. В 12-й игровой день на Арене Рода Лэйвера пройдут два мужских полуфинала.

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