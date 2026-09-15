Трамп подарил Карни ключ от Белого дома и пригрозил расстрелом

Премьер Канады Марк Карни рассказал, как Дональд Трамп подарил ему ключ от Белого дома, предупредив об угрозе расстрела.
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