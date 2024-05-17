После шестилетнего перерыва компания Meizu представила новый среднебюджетный смартфон Meizu 21 Note. Это устройство оснащено высококачественным дисплеем диагональю 6,78 дюйма с разрешением 1,5 Кб, частотой обновления 144 Гц и пиковой яркостью 5000 нит.
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