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Outcrop Silver увеличила оценку ресурсов серебра проекта Santa Ana в Колумбии

Outcrop Silver увеличила оценку ресурсов серебра проекта Santa Ana в Колумбии

Канадская компания Outcrop Silver & Gold Corporation (TSX: OCG, OTCQX: OCGSF) опубликовала обновлённую оценку минеральных ресурсов своего флагманского проекта Санта-Ана в Колумбии — крупнейшего и богатейшего первичного серебряного района страны с историей добычи, уходящей в 1585 год.

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