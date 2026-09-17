Outcrop Silver увеличила оценку ресурсов серебра проекта Santa Ana в Колумбии

Канадская компания Outcrop Silver & Gold Corporation (TSX: OCG, OTCQX: OCGSF) опубликовала обновлённую оценку минеральных ресурсов своего флагманского проекта Санта-Ана в Колумбии — крупнейшего и богатейшего первичного серебряного района страны с историей добычи, уходящей в 1585 год.