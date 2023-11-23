Собянин принял решение о дополнительной поддержке обрабатывающих производств

Москва предоставит льготы промплощадкам, имеющим статус промышленного технопарка В Москве утверждены критерии для присвоения компаниям, работающим в области обрабатывающего производства, статуса промышленного технопарка.
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