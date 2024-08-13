Whoosh повесил на самокаты в Петербурге новые шлемы 

Кикшеринговый сервис Whoosh обновил и модернизировал модель шлемов для своих пользователей. Теперь в них предусмотрено антибактериальное покрытие, а также улучшен способ подвеса, благодаря которому шлемы надежно фиксируются на припаркованных СИМ.