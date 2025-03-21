МИД КНР: Канада должна перестать вмешиваться в судебный суверенитет Китая

Пекин, 21 марта /Синьхуа/ -- Канада должна уважать дух законности и перестать вмешиваться в судебный суверенитет Китая, сообщила официальный представитель МИД КНР Мао Нин на ведомственной пресс-конференции в четверг в ответ на вопрос представителя СМИ об осуждении Канадой Китая за приведение в исполнение смертной казни в отношении канадских граждан, обвиняемых в наркопреступлениях.