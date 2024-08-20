Мэрия свердловского города выкинула вещи бойца СВО за порог

КАМЫШЛОВ, 20 августа, ФедералПресс. Скандал разгорелся в городе Камышлов Свердловской области: у находящегося на СВО добровольца истек срок договора соцнайма квартиры, и местные власти попросту выкинули его вещи за порог.
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