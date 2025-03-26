«Должность не имеет значения»: как мошенники за 3 минуты украли 150 тысяч рублей

Муниципальный служащий Дарина Карицкая (имя и фамилия автора изменены) стала жертвой мошенников — злоумышленники взломали ее аккаунт и за три минуты выманили у людей из списка контактов более 150 тысяч рублей, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на деловой еженедельник «Конкурент».