Одну простую сказку, а может и не сказку,А может, не простую, хотим вам рассказать.Её мы помним с детства, а может, и не с детства,А может, и не помним, но будем вспоминать.
Военкуры и тридевятое царство. Сказка-быль (да в ней намёк)
Комментарии
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Boris Max
Роджерс как всегда в самый гла попадает... Давно спрашиваю почему Михеев молчит как он отлично учился в США с Навальным? И, Соловьёв ни разу не ответил на вопрос, почему у него столько беглых хохлов... почему они не воюют?
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15 час.
л
людмила
Автор авторизуйтесь. Слово прЕмудрый пишется так. Все так сказочно и завуалированно. Дистанцируясь от "народа", вы уж изучите мнение большинства, просто желающего знать правду. Когда захвачены территории РФ, "заблуждения" "военкуров" должны не ёрнически обыгрываться, а разоблачаться разумно.
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12 час.
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