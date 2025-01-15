Расчеты гаубиц Д-30 уничтожили БМП Bradley и опорные пункты ВСУ

Расчеты 122-миллиметровых гаубиц Д-30 мотострелкового полка группировки войск «Запад» уничтожили боевую машину пехоты Bradley Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также замаскированные опорные пункты и живую силу противника в зоне проведения специальной военной операции.
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