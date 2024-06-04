ВТБ и Альфа-Банк запускают технологию «Открытого банкинга»

Полный переход на открытые интерфейсы планируется с 2026 года ВТБ совместно с Альфа-Банком на площадке Ассоциации ФинТех реализуют пилотный проект по внедрению стандарта Открытого банкинга (Open banking), сообщили в преддверии ПМЭФ-2024.
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