НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Директор «Металлурга» о Тодде: «Хороший и умный игрок, подходит под нашу систему. С учетом ухода Канцерова рассматриваем Нэйтана как центра»

Директор « Металлурга » Евгений Бирюков высказался о приходе в команду форварда Нэйтана Тодда .  В июне магнитогорцы подписали с 30-летним канадцем контракт на 2 года.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии