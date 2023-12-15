Фракция «Новые люди» готовится к встрече с Владимиром Путиным

Фракция "Новые люди" готовится к встрече с главой российского государства Владимиром Путиным. Пресс-служба фракции сообщила о предстоящей встрече с президентом России в пятницу, 15 декабря, передает РИА Новости.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии