Театр абсурда
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Театр абсурда

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Свежие комментарии

  • aleks filimonov
    Нужно наказывать жёстко если навязывают свои условия жизни. А это показатель без ответственного отношения наших власт...Мигранты поджигаю...
  • Олег Самойлов
    ВЕРНО! Вот при самом наипрогрессивнейшем обществе мира была ТАКАЯ конкуренция, что просто слов НЕ было!Методичка хулител...
  • Олег Самойлов
    Ух ты! Точно, что "...ЕЩЕ 30 ЛЕТ НАЗАД НЕ ЗНАЛИ КУДА ДЕВАТЬ..."? А может быть ПРОСТО НЕ ЗНАЛИ, ГДЕ И КАК ИХ, ЯЙЦА КУ...Методичка хулител...

Украинец думкой богатеет

Украинец думкой богатеет

На территории Украины своеобразное колесо генотьбы проворачивается не первый раз и всегда по одному и тому же сценарию, шаг за шагом: 1) Территория является частью какого-либо мощного и самодостаточного государства.

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