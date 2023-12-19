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Китай

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Си Цзиньпин заслушал отчет о проделанной работе от главы администрации САР Аомэнь

Пекин, 18 декабря /Синьхуа/ -- Председатель КНР Си Цзиньпин в понедельник встретился с главой администрации Специального административного района /САР/ Аомэнь Хэ Ичэном, прибывшим в Пекин для представления отчета о проделанной работе.

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